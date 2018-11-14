Названы сроки отправки китайского аппарата на Луну

Названы сроки отправки китайского аппарата на обратную сторону Луны

Запуск китайского аппарата «Чанъэ-4», предназначенного для исследования обратной стороны Луны, запланирован на 8 декабря, рассказал директор отдела международного сотрудничества Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Яньсун.

«Мы запустим «Чанъэ-4» с космодрома «Сичан» 8 декабря. И он совершит посадку на Луну в январе», рассказал Сюй Яньсун, передает РИА «Новости».

Напомним, в июне 2018 года китайский спутник-ретранслятор «Цюэцяо» («Сорочий мост») вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны. Аппарат стал первым в мире спутником, работающим на данной гало-орбите.

Спутник будет перенаправлять сигнал с «Чанъэ-4» на Землю, так как сам исследовательский зонд не сможет связаться с учеными с обратной стороны Луны.

Китайская миссия «Чанъэ» подразумевает три этапа: облет вокруг спутника Земли («Чанъэ-1» и «Чанъэ-2»), посадка на Луну («Чанъэ-3» и «Чанъэ-4») и возвращение с Луны на Землю («Чанъэ-5» и «Чанъэ-6»).