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Названы сроки отправки китайского аппарата на Луну
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Названы сроки отправки китайского аппарата на обратную сторону Луны 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Запуск китайского аппарата «Чанъэ-4», предназначенного для исследования обратной стороны Луны, запланирован на 8 декабря, рассказал директор отдела международного сотрудничества Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Яньсун.
«Мы запустим «Чанъэ-4» с космодрома «Сичан» 8 декабря. И он совершит посадку на Луну в январе», рассказал Сюй Яньсун, передает РИА «Новости».
Напомним, в июне 2018 года китайский спутник-ретранслятор «Цюэцяо» («Сорочий мост») вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны. Аппарат стал первым в мире спутником, работающим на данной гало-орбите.
Спутник будет перенаправлять сигнал с «Чанъэ-4» на Землю, так как сам исследовательский зонд не сможет связаться с учеными с обратной стороны Луны.
Китайская миссия «Чанъэ» подразумевает три этапа: облет вокруг спутника Земли («Чанъэ-1» и «Чанъэ-2»), посадка на Луну («Чанъэ-3» и «Чанъэ-4») и возвращение с Луны на Землю («Чанъэ-5» и «Чанъэ-6»).
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