Над графики Intel будет работать 1.5 тыс. специалистов

Над разработкой дискретной графики Intel будет работать полторы тысячи специалистов

Компания Intel активно готовится к выходу на рынок дискретных видеокарт. Основная работа по этому направлению будет идти в индийском городе Хайдарабад , где располагается новый центр разработки. Судя по всему, причиной выбора места стали низкие расходы по сравнению с Кремниевой долиной.

Там будут трудиться свыше 1500 сотрудников, которые займутся разработкой новых графических решений. Руководителем проекта станет Раджа Кодури. Предполагается, что именно там собираются разрабатывать новую архитектуру видеоядер Arctic Sound, которая также известна как Gen 12. Видеокарты на её базе должны появиться в 2020 году. Они позиционируется как решения для игровых и профессиональных задач.

Пока что «синий гигант» весьма скуп на подробности, однако появление нового игрока на рынке графических решений неизбежно подстегнёт его. Это позволит пользователям выбирать из большего количества вариантов, а производителей заставит снизить цены или иначе заинтересовать покупателей.