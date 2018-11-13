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Роботы займутся поиском террористов в аэропортах
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Роботы займутся поиском террористов в аэропортах 

360tv.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Роботизированные системы будут выявлять террористов в европейских аэропортах до того, как те окажутся на борту, сообщила газета The Sun. Детекторы лжи, работающие на технологии AI, будут распознавать мимику лица и определять, лжет ли турист, когда говорит о своем багаже или цели путешествия.
Первый три страны, в которых система будет запущена — Венгрия, Греция и Латвия. Там в течение ближайших шести месяцев каждый турист, отправляющийся в ЕС и проживающий за его пределами, обязан будет заполнить онлайн-заявку, и предоставить все необходимые документы.
Туристам нужно приготовить для загрузки в специальную систему доказательства платежеспособности, фото паспорта и действующую визу. Робот-пограничник по имени iBorderCtrl пообщается с потенциальным туристом и решит его судьбу.
Будут заданы простые вопросы, робот узнает имя, дату рождения, цель поездки, информацию о багаже путешественника.
Вопросы будут звучать так: «Расскажите, что находится в вашем чемодане?» и «Если вы откроете чемодан и покажете мне, это подтвердит ваши ответы?». Правду ли говорит человек, робот решит по мимике.
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