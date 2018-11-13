Роботы займутся поиском террористов в аэропортах

Роботизированные системы будут выявлять террористов в европейских аэропортах до того, как те окажутся на борту, сообщила газета The Sun. Детекторы лжи, работающие на технологии AI, будут распознавать мимику лица и определять, лжет ли турист, когда говорит о своем багаже или цели путешествия.

Греция и Первый три страны, в которых система будет запущена — Венгрия Латвия . Там в течение ближайших шести месяцев каждый турист, отправляющийся в ЕС и проживающий за его пределами, обязан будет заполнить онлайн-заявку, и предоставить все необходимые документы.

Туристам нужно приготовить для загрузки в специальную систему доказательства платежеспособности, фото паспорта и действующую визу. Робот-пограничник по имени iBorderCtrl пообщается с потенциальным туристом и решит его судьбу.

Будут заданы простые вопросы, робот узнает имя, дату рождения, цель поездки, информацию о багаже путешественника.

Вопросы будут звучать так: «Расскажите, что находится в вашем чемодане?» и «Если вы откроете чемодан и покажете мне, это подтвердит ваши ответы?». Правду ли говорит человек, робот решит по мимике.