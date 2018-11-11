Рогозину показали робота в форме эмбриона

Рогозину показали робота Федора в форме эмбриона внутри корабля «Союз»

Это следует из фотографий, опубликованных на странице Рогозина в Twitter.

"Макетирование укладки робота FEDOR в макет ТПК (транспортного пилотируемого корабля — ред.) "Союз МС", — озаглавлен слайд, который Рогозину продемонстрировали на совещании.

На слайде показан робот, лежащий в ложементе корабля "Союз" в так называемой форме эмбриона, процесс погрузки робота в макет корабля, а также вид на сидящего в корабле Федора.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости , что "Роскосмос" рассматривает возможность полета сразу двух роботов к Международной космической станции на беспилотном "Союзе МС" в 2019 году. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж".

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот, разработан ФПИ совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.