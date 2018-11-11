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Определен срок выхода «Вояджера-2» в межзвездную среду
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Выход «Вояджера-2» в межзвездную среду ожидается в декабре, сообщил ученый 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © NASA / JPL
Выход в межзвездную среду американской автоматической межпланетной станции с посланием инопланетянам "Вояджер-2", исследующей Солнечную систему, ожидается в декабре, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник Института проблем механики РАН Владимир Баранов.
Ранее Космический центр Годдарда (США) опубликовал графики космических частиц, с которыми столкнулся во время полета "Вояджер-2". Согласно графику за 8 ноября, резко выросла фиксация высокоэнергетических космических частиц, а малоэнергетических, идущих от Солнца — снизилась до минимума.
"Вояджер-2" еще находится внутри солнечного ветра — в солнечной системе, он еще не вышел в межзвездную среду. Его аппаратура должна подтвердить данные, полученные ранее "Вояджером-1", который уже вышел в межзвездное пространство. "Вояджер-2" покинет солнечную систему ориентировочно в декабре. Если этого не произойдет, то придется поправлять действующую математическую модель", — сказал Баранов.
"Вояджер-1" был запущен 5 сентября 1977 года, "Вояджер-2" — 20 августа того же года. На каждом аппарате закреплено послание внеземным цивилизациям — "Золотая пластинка" — медная поверхность, на которой представлены 115 слайдов с фотографиями жизни на Земле, записи звуков природы, музыка и приветствия на 55 языках. На ней также отмечено расположение Солнечной системы.
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