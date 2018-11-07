Разработан метод идентификации топливных присадок

Ученые разработали метод идентификации топливных присадок

Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали методику идентификации алкилароматических эфиров и фенилкетонов с помощью спектроскопии в ближней инфракрасной области. Это позволит оптимизировать процесс их внедрения в качестве компонентов присадок к дизельному топливу и смазочным маслам.

Присадками называют соединения, добавляемые к топливу для увеличения срока его эксплуатации. К присадкам предъявляются высокие стандарты качества, поэтому идентификация их молекулярной структуры является первостепенной задачей.

Сотрудники Физико-технического института Тюменского государственного университета модифицировали методику идентификации в ближней инфракрасной области (БИК-области), благодаря чему можно быстро и точно получить информацию о молекулярной структуре вещества. По словам ученых, это позволит осуществлять идентификацию противоизносных и антиокислительных присадок к дизельному топливу.

Для оценки достоверности авторы сопоставили данные анализа бензофенона, бутилбензоата и сложного эфира. "Молекулярная структура соединений бензофенона, бутилбензоата и сложного эфира изучалась на содержание числа атомов углерода в алкильных и фенольных группах, а также числа атомов кислорода в карбонильных и эфирных группах", — сообщил старший преподаватель кафедры механики многофазных систем ТюмГУ Дмитрий Нелюбов

Для проверки теоретической и практической молекулярной массы ученые использовали криоскопический метод.

Результаты показали, что молекулярная масса полученных соединений из-за процессов эпоксилирования и этерификации отличается от целевого вещества. Изучение спектров поглощения в БИК-области показало, что оптическая плотность синтезированных веществ выше, чем исходных.

По утверждению специалистов, использование данной методики позволит оптимизировать процесс разработки и внедрения в производство алкилароматических эфиров и фенилкетонов в качестве компонентов противоизносных и антиокислительных присадок к дизельным топливам и смазочным маслам.

"Разработанная методика может быть использована не только для идентификации компонентов нефтепродуктов, но также в фармакологии и молекулярной биологии", — добавил эксперт.

Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Applied Spectroscopy.