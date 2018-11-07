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«Унитазная революция» от Билла Гейтса
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«Унитазная революция» от Билла Гейтса 

BFM.RU + ещё 14 1 час назад
Фото: Reuters
Билл Гейтс представил «унитаз будущего». Он может работать без воды и подключения к канализации, а человеческие отходы будут перерабатываться в удобрения. Для демонстрации устройства, которая прошла на специализированной выставке в Китае, Билл Гейтс вышел на сцену со стеклянной банкой: «Вы можете догадаться, что находится внутри — да, вы правы — это человеческие фекалии».
Бизнесмен отметил, что в таком количестве могут содержаться до 200 триллионов ротавирусных клеток и 100 тысяч яиц паразитического червя. Новый унитаз, по словам Гейтса, будет использовать несколько видов химикатов, чтобы переработать отходы в удобрение. Означает ли это «туалетную революцию»? Мнение профессора, доктора технических наук Александра Луканина:
— По технологии то, что представил Гейтс, чем отличается от обычного биотуалета, знакомого нам, или от торфяного туалета, знакомого дачникам?
— Принцип похожий, но только там процесс идет более долго. Там жидкая фаза быстро уходит, а осадок, который остается, до полугода хранится, там без доступа кислорода идет процесс.
— Это какая-то сверхновая технология?
— Нет. Это не открытие термоядерного управляемого синтеза. Все равно это возобновляемая энергия, возобновляемые источники тепла, это очень современная, «зеленая» технология, которая сейчас будет развиваться очень бурно. В Китае, скажем, по компостированию десятки тысяч маленьких установочек есть метантенки маленькие, там анаэробное сбрасывание, которое обеспечивает энергией, теплом и светом маленькие деревни автономно.
— То есть еще и отапливать можно?
— Да, освещение, отопление. То есть они автономно уже обеспечивают себя энергией, китайцы. А теория у нас намного раньше зародилась, но, как правило, она ушла… Единственно, что большие метантенки существуют у нас на крупных станциях очистки сточных вод, там общая производительность до 5 млн тонн в сутки сточной воды в Москве образуется, столько и потребляется воды. И вот активный ил образуется в количестве примерно 30 тысяч кубометров в сутки, и после очистки этих всех загрязнений потом идет в метантенки — анаэробное сбрасывание той же органики. И там у нас выделяется биогаз, и образуется до 70% метана, который можно будет использовать как топливо для автомобилей или в сеть его подавать.
По словам Гейтса, новые унитазы обойдутся в 500 долларов за штуку. По мнению миллиардера, домохозяйки будут также активно ставить себе устройства с химикатами, как в конце XX века покупали компьютеры от Microsoft. Соцсети, впрочем, не удержались от предсказуемых шуток про операционную систему Windows и содержимое банки, с которой Гейтс пришел на презентацию унитаза.
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