«Кукурузнику» нашли замену

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Новый легкий транспортный самолет «Байкал» выпустят в 2020 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Производство трёх опытных образцов лёгкого транспортного самолёта "Байкал" (ТВС-2ДТС) на замену Ан-2 ("Кукурузник") начнётся на Улан-удэнском авиазаводе в 2020 году, сообщил в среду РИА Новости в ходе выставке AirShow China 2018 официальный представитель холдинга "Вертолеты России".
"Проект самолёта разработан, документация сдана в производство. Производство первых трёх опытных образцов начнётся в Улан-Удэ в 2020 году. В 2021 году начнётся их серийное производство", — сказал представитель холдинга.
ТВС-2ДТС — легкомоторный самолет, разработанный Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени Чаплыгина для замены Ан-2, который эксплуатируется сегодня региональной авиацией. Новый самолет планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи, тушения лесных пожаров и для сельскохозяйственных работ. Одно из требований к самолету — возможность посадки на грунтовые взлетно-посадочные полосы, воду и лед. Судно оснащается турбовинтовым двигателем TPE331-12UAN американской компании Honeywell.
Серийное производство самолета должно начаться в 2021 году на Улан-Удэнском авиационном заводе, а первым эксплуатантом станет якутская авиакомпания "Полярные авиалинии".
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