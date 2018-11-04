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NASA не удалось связаться с миссией Dawn
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NASA не удалось связаться с миссией Dawn 

Индикатор 5 часов назад
Фото: NASA
Судя по всему, уникальная космическая миссия NASA Dawn («Рассвет»), завершена. Специалисты американского космического агентства начиная с 1 ноября не получают сигналов от этого аппарата. Первое сообщение о проблемах датируется именно этим числом. По сообщению агентства, не ранее, чем 7 ноября агенство официально признает миссию завершенной.
Аппарат Dawn стартовал 11 лет назад и стал первым в истории космическим зондом, целями которого стали сразу два космических тела, которые нужно было изучить поочередно не с пролетной траектории, а с орбиты.
Миссия была запланирована для изучения объектов пояса астероидов. Когда миссия только готовилась, обе ее цели — и первый открытый объект пояса Церера, и астероид номер 4 Веста — считались еще астероидами, но, как мы помним, летом 2006 года Международный астрономический союз уточнил определение планеты, вывел из числа планет Плутон, переименовав его в карликовую планету, и «повысив» статус Цереры. Так что к моменту запуска миссия должна была сначала около года изучать самый большой астероид Веста, а затем перелететь к Церере и изучать ее, сколько получится.
Получилось очень неплохо — миссия выполнила и перевыполнила все свои сроки жизни, получив огромное количество изображений и других научных данных как с Весты, так и с Цереры. Сейчас у нас есть полноценные карты этих небесных тел и мы намного лучше стали понимать, как устроены астероиды.
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