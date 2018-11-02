Россия по-новому освоит Луну

«Мы сейчас ждем предложения от Академии наук и Научно-технического совета "Роскосмоса" в ближайшее время. В ближайшие две недели они должны выйти на нас и представить свое видение работ по Луне», — сказал Рогозин.

Он уточнил, что сейчас стоит более масштабная задача, чем та, что была у США в 70-е годы прошлого века, поскольку России предстоит не просто высадиться на Луне, но создать там полноценную посещаемую базу.

В сентябре Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в международном проекте окололунной станции Gateway на вторых ролях. Он добавил, что лунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС

В том же месяце космонавт Олег Котов рассказал ТАСС , что в настоящее время российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как ранее, из-за отсутствия средств на запуск грузовых кораблей «Прогресс».

В апреле РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в ракетно-космической отрасли сообщало, что США и партнеры настаивают на использовании Россией при создании шлюзового модуля для Gateway, который должен стать основным вкладом РФ в проект, американских технических стандартов. Тогда же собеседник агентства высказал мнение, что западные страны хотели бы исключить Россию из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.

В том же месяце ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС , поскольку в Федеральной космической программе до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции не предусмотрены.

В апреле 2014 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, назвал колонизацию Луны стратегической задачей.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017-го Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Gateway. Строительство станции намечено на 2022-й, присоединение российского шлюзового модуля к ней — на 2024-й.