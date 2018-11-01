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NASA потеряло связь с зондом Dawn
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NASA потеряло связь с зондом Dawn 

Газета.Ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: Carlos Barria/Reuters
В американском космическом агентстве заявили, что "историческая миссия" зонда Dawn подошла к концу. Об этом сообщается на сайте NASA.
В агентстве рассказали, что автоматическая станция Dawn, которая исследовала пояс астероидов, не выходила на связь два дня подряд — 31 октября и 1 ноября. Специалисты NASA пришли к выводу, что у зонда закончилось топливо, гидразин.
"Dawn больше не может сохранять положение, в котором его антенны были направлены в сторону Землю для поддержания связи с центром управления полетов, а также не способен изменить направление так, чтобы его аккумуляторы получали энергию от солнечных батарей", — говорится в заявлении агентства.
Зонд Dawn был запущен в 2007 году. Его основной целью было изучение пояса астероидов.
В 2016 году он присылал фотографии карликовой планеты Цереры.
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