Dawn завершил работу из-за нехватки энергии

Зонд Dawn завершил свою работу из-за нехватки энергии

Космический зонд Dawn, ставший первым аппаратом, совершившим орбитальный полет вокруг двух объектов Солнечной системы, завершил свою работу из-за нехватки топлива, сообщило НАСА в четверг.

"Наш зонд Dawn затих, завершив историческую миссию, которая продолжалась 11 лет, за которые он посетил карликовые планеты Веста и Церера", — сообщило ведомство в четверг.

В НАСА пояснили, что после того, как аппарат не вышел на плановый сеанс связи в среду и четверг, специалисты "исключили другие возможные причины" и пришли к выводу, что "у космического аппарата в конце концов закончился гидразин, топливо, которое давало ему возможность для контроля его ориентации".

"Dawn больше не может удерживать свои антенны по направлению к Земле, чтобы обеспечивать коммуникацию или поворачивать солнечные панели к Солнцу для подзарядки", — сообщили в НАСА.

"Одиннадцать лет, миллиарды миль. Получившие продление миссии к двум мирам на закате нашей Солнечной системы, Весте и Церере. Теперь моя миссия завершается. Я благодарю всех тех, кто сделал это путешествие возможным. Спасибо", — написали сотрудники миссии в микроблоге в Twitter, который они вели от имени зонда.

По информации ведомства, Dawn, который преодолел в космосе более 6,9 миллиарда километров, будет оставаться на орбите Цереры "десятилетиями".

Космический зонд Dawn отправился в космос в 2007 году. В 2011 году аппарат достиг орбиты астероида Веста и в течение 14 месяцев собирал данные о нем. Затем аппарат отправился к Церере, на орбиту которой вышел в марте 2015 года. Dawn стал первым в истории аппаратом, вышедшим на орбиту этого космического тела и совершившим орбитальный полет вокруг двух объектов Солнечной системы.

Ранее на этой неделе НАСА сообщило о завершении миссии космической обсерватории Kepler, которая проработала в космосе 9,5 лет.