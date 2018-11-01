В новогоднюю ночь останемся без телевидения?

Останутся ли россияне в новогоднюю ночь без телевидения

Вчерашнее предложение Минкомсвязи , связанное с переходом с нового года с аналогового на более современное цифровое телевещание, скорее всего, останется благим пожеланием как минимум для трети телезрителей.

Около 30% телевизоров в стране не способны принять цифровой сигнал в случае отключения аналогового, сообщает Mediascope, подсчитавший эту цифру для «Российской телевизионной радиовещательной сети» (РТРС).

Получается, что из-за отключения аналогового сигнала от 16,2 до 33,7 млн телевизоров по России окажутся пригодными только для того, чтобы поставить на них вазочки и фарфоровых слоников.

Федеральная целевая программа по переходу с аналогового на цифровой формат эфирного телевидения предполагает, что телевещание в России полностью перейдет на цифровой сигнал с 1 января 2019 года.

Эксперты, по сравнению с Mediascope, не столь критичны в оценках последствий перехода, хотя и признают наличие проблемы. Цифра в 30 процентов «недееспособных» телеприемников выглядит очень преувеличенной, считает бывший главный специалист Общественного телевидения России Антон Вишняков.

Не приспособлены к приему цифрового сигнала только телевизоры младше четвертого поколения — это те самые «ящики», в которых установлен кинескоп, и которые по большей части можно сегодня найти в музеях, а не в домах у граждан. Все телевизоры, произведенные в 21-м веке, то есть с плоским экраном, принимают «цифру» по умолчанию, без дополнительных настроек, — сказал он «Ридусу».

Выпадение третьей части телезрителей из аудитории телеканалов стало бы слишком серьезной проблемой, чтобы руководство этих каналов согласилось разменять технический прогресс на экономическую целесообразность.

Телекомпании — это в первую очередь машина по зарабатыванию денег на рекламе. Если одномоментно выпадет 30 процентов аудитории, это означает сравнимое падение рекламных доходов телекомпаний. Поскольку крупнейшие телеканалы в России — государственные, соответственно, государство вряд ли заинтересовано в таком сжатии этой доходной статьи, — размышляет Вишняков.

Директор по развитию Санкт-Петербургского ТВ Дмитрий Филиппов тоже сомневается в корректности цифры «30 процентов».

Я читал это исследование, и у меня создалось впечатление, что его авторы подменили понятия. Возможно, у трети россиян в самом деле во владении находятся старые аналоговые телевизоры. Но для того, чтобы принимать цифровой сигнал, совсем не нужно выбрасывать такие телевизоры на свалку, — успокоил он «Ридус».

Любой, даже самый антикварный «ящик» технически можно приспособить для приема цифрового сигнала, будь то с наземной антенны или со спутника, подключив его к специальному ресиверу — дешифровщику сигнала. По данным Филиппова, число проданных ресиверов на сегодня практически сравнялось с числом имеющихся в стране телевизоров.

То есть опасения, что 30 процентов телезрителей в новогоднюю ночь «ослепнут», не обоснованы. Практически все телезрители в России, даже в самых отдаленных районах, технически готовы к переходу на «цифру». А ведь еще есть те, кто смотрит ТВ через Интернет, у них телеприемников как таковых нет вообще, но они тоже составляют часть телеаудитории, — говорит эксперт.

Он предлагает мысленно прогуляться по российским долам и весям и увидеть, что даже в деревнях, куда нет нормальной дороги, на домах красуются «тарелки» с логотипами НТВ+, Триколора ТВ и других поставщиков сигнала.

Оставить какую-то часть россиян без телевидения даже на короткое время — это вопрос, как вы понимаете, технический в самую последнюю очередь. В первую очередь, это вопрос идеологический, и здесь государство не может оставить этот процесс без контроля, — заключает он.

Переход на цифру фактически уже произошел по всей территории России, и случилось это задолго до 2019 года, подтверждает работавший ранее менеджером телеканала 24DOC Иван Турсунов.

Сейчас найти аналоговый телеприемник — это занятие для коллекционеров антиквариата. Если у вас телевизор подключен к кабелю — личному или общедомовому — это уже цифровой сигнал. А найти телевизоры с «рожками» сейчас, наверное, уже и в самой глухой провинции не получится, — сказал он ранее «Ридусу».

Сейчас цифровые приставки продаются по цене от 600 рублей, поэтому даже для самых небогатых владельцев «ящиков» перейти на современный формат не будет разорительно. Чего не отдашь ради возможности бесперебойно смотреть «Пусть говорят» или «Дом-2».