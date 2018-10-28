Китай отправил на орбиту космический банк генов

Китайская компания ShainghaiManWeiTechnology вывела на орбиту первый космический банк генов. Запуск прошёл на космодроме Тайюань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-4».

По словам организаторов проекта, в специальный контейнер были помещены гены восьми граждан КНР , которые смогут оставаться в сохранности около тысячи лет.

Банк был создан из-за опасений, что через 400 лет Земля станет не пригодной для жизни после истощения ресурсов и перенаселения.

Учёные предполагают, что космический банк генов поможет создать новую человеческую цивилизацию.

ShainghaiManWeiTechnologyпланирует развивать свою идею и в будущем сформировать банк с миллионами образцов, которые будут отправлены на Марс и схожие с Землёй планеты, передаёт CCTV.

Ранее News.ru писал, что международная группа учёных выяснила, что долгое пребывание в условиях микрогравитации серьёзно влияет на работу мозга. Период восстановления может продлиться почти год.