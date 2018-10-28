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Китай отправил на орбиту космический банк генов
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Китай отправил на орбиту космический банк генов 

News.ru + ещё 7 5 часов назад
Фото: Zhang Hongwei/Xinhua/Global Look Press
Китайская компания ShainghaiManWeiTechnology вывела на орбиту первый космический банк генов. Запуск прошёл на космодроме Тайюань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-4».
По словам организаторов проекта, в специальный контейнер были помещены гены восьми граждан КНР, которые смогут оставаться в сохранности около тысячи лет.
Банк был создан из-за опасений, что через 400 лет Земля станет не пригодной для жизни после истощения ресурсов и перенаселения.
Учёные предполагают, что космический банк генов поможет создать новую человеческую цивилизацию.
ShainghaiManWeiTechnologyпланирует развивать свою идею и в будущем сформировать банк с миллионами образцов, которые будут отправлены на Марс и схожие с Землёй планеты, передаёт CCTV.
Ранее News.ru писал, что международная группа учёных выяснила, что долгое пребывание в условиях микрогравитации серьёзно влияет на работу мозга. Период восстановления может продлиться почти год.
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