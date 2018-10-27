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NASA разрабатывает телескопы для поисков внеземной жизни
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NASA разрабатывает телескопы для поисков внеземной жизни 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
NASA разрабатывает телескопы следующего поколения, которые смогут обнаруживать на экзопланетах условия для формирования жизни. Аппараты будущего смогут анализировать атмосферу планеты, сопоставляя ее с земной.
Важным фактором в вопросе поиска внеземной жизни является характер родительской звезды исследуемой экзопланеты. Масса, размер и возраст светила определяют протяженность зоны обитаемости — области, где температура позволяет воде сохранять жидкое состояние.
Агенство уже располагает данными об огромном количестве планет в пределах галактики Млечный путь, которые потенциально могут быть пригодны для появления жизни. Однако для более точного анализа требуется больше знаний о том, как размер планеты соотносится с её составом.
Данная задача, в частности, возложена на новую, расширенную миссию телескопа «Кеплер», которая получила рабочее название К2. Она позволит прекратить «поток экзопланет» и сосредоточиться на поиске действительно обитаемого мира, пишет The Daily Mail.
Ранее News.ru писал, что космическая рентгеновская обсерватория Chandra вернулась к работе после сбоя, который перевёл её в спящий режим на две недели. Причиной сбоя стали неполадки с одним из гироскопов аппарата.
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