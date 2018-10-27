Ещё
NASA показало «Кошачью лапу» в созвездии Скорпион
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA показало «Кошачью лапу» в созвездии Скорпион 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: NASA
NASA опубликовало фото эмиссионной туманности NGC 6334 в созвездии Скорпион, которой ученые дали название "Кошачья лапа".
Снимок был сделан с помощью космического телескопа "Спитцер", который способен получать изображение сквозь плотные облака газа и пыли.
Космический объект находится на расстоянии 4200-5500 световых лет от Земли. Туманность получила свое название из-за пузырей горячего воздуха, похожих на подушечки кошачьих лап. После того как газ и пыль внутри NGC 6334 разрушаются, чтобы образовать звезды, яркие небесные тела могут, в свою очередь, нагревать окружающий их газ под давлением, заставляя его расширяться в пространство и создавать пузырьки.
Эмиссионная туманность — облако ионизированного газа, излучающее в видимом цветовом диапазоне спектра. Ионизация происходит за счет высокоэнергетических фотонов от ближайшей горячей звезды.
Последние новости
Из жизни ушел Николай Караченцов Воевать по-крупному. Армия США готовится штурмовать города-миллионники НАТО пытается ввести корабли в Азовское море
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разгорается новый серьезный европейский кризис42
«Вы не в себе»: Лорак грубо заткнули на «Голосе»54
Заложенные в Крыму морские танкеры «исчезли»173
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон71
Россия готовится к войне3093
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
03:28
Теряет больше России: Украина признала тщетность санкций
В мире Статьи
02:48
Киев оставит города ЛНР без воды
В мире
01:43
На Украине придумали план по Азовского моря
В мире Украина
01:09
Уволенную телеведущую NBC позвали в Россию
В мире Статьи
03:43
Путин сделал заявление по ситуации на Кубани
Политика
03:32
Разгорается новый серьезный европейский кризис
В мире Европа
00:16
Грузовик провалился под землю в Казани
Происшествия Автоспорт
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
00:42
«Вы не в себе»: Лорак грубо заткнули на «Голосе»
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение