Передовую фабрику роботов в мире откроют в Китае

Власти Шанхая анонсировали строительство самой передовой фабрики в мире. Специализироваться объект будет на развитии информационных технологи. По планам организаторов, в производство будут внедрены роботы и технологии искусственного интеллекта. В народе уже окрестили масштабный проект «фабрикой, где роботы изготавливают роботов». Об этом сообщает ФАН.

Ожидается, что предприятие будет введено в эксплуатацию к концу 2020 года.

Отметим, что исследовательский центр будет находиться рядом с производством, что позволит фабрике обеспечить гибкость в освоении новой продукции. Отмечается, что роботы будут создавать на фабрике роботов для заказчиков из Китая, среди которых будут производители электроники и автомобилей.