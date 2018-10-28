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Передовую фабрику роботов в мире откроют в Китае
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Передовую фабрику роботов в мире откроют в Китае 

Вечерняя Москва + ещё 6 19 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Власти Шанхая анонсировали строительство самой передовой фабрики в мире. Специализироваться объект будет на развитии информационных технологи. По планам организаторов, в производство будут внедрены роботы и технологии искусственного интеллекта. В народе уже окрестили масштабный проект «фабрикой, где роботы изготавливают роботов». Об этом сообщает ФАН.
Ожидается, что предприятие будет введено в эксплуатацию к концу 2020 года.
Отметим, что исследовательский центр будет находиться рядом с производством, что позволит фабрике обеспечить гибкость в освоении новой продукции. Отмечается, что роботы будут создавать на фабрике роботов для заказчиков из Китая, среди которых будут производители электроники и автомобилей.
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