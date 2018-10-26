Ещё
Подлёдный беспилотник отправят в Арктику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подлёдный беспилотник отправят в Арктику 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
В нижегородском Центральном конструкторском бюро «Лазурит» началось строительство автономного морского аппарата сверхдальнего плавания «Сарма», который отправится в подводное путешествие по Северному морскому пути.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора Фонда перспективных исследований Игоря Денисова, на предприятии открыта лаборатория для создания прототипа автономного подводного необитаемого аппарата, а специалисты ЦКБ «Лазурит» готовы приступить к его изготовлению. К 2020 году планируется завершение сборки трёх прототипов, после чего пройдут первые морские испытания на Чёрном море из Севастополя в Сочи и обратно.
При успешном прохождении испытаний в 2022-2023 годах подводный беспилотник планируется отправить на прохождение Северного морского пути — это примерно десять тысяч километров под слоем льда. По словам руководителя проектной группы Виктора Литвиненко, целью инженеров является создание двигателя с анаэробной силовой установкой, более экономичного и экологичного, чем ядерного.
Такой мотор обеспечит безопасность плавания аппарата по Северному морскому пути, в том числе в качестве сейсморазведчика. Беспилотник «Сарма» должен будет пройти столь огромное расстояние под толщей льда без единого всплытия, без связи с космическими спутниками или внешним миром, опираясь исключительно на собственную навигационную систему. Литвиненко считает, что это будет серьёзный прорыв для нашей страны и освоения мирового океана в целом.
Северный морской путь является кратчайшим морским путём между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ он определён как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике». Он проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцеву, Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому и Чукотскому) и частично Тихого океана (Берингову).
Популярная механика: последние новости
Внеземная жизнь могла быть уничтожена вспышками на молодых звездах Экспериментальное доказательство преимущества квантовых компьютеров На орбите новорожденной звезды обнаружили планеты-гиганты: космическая загадка
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ рассказали о последних словах Караченцова38
Жена назвала причину смерти Караченцова96
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика5
Поторопитесь: на смену полиса ОМС дали неделю23
«Ты меня никогда не забудешь»62
Видео
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
00:24
Поторопитесь: на смену полиса ОМС дали неделю
Общество Статьи
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
00:42
СМИ рассказали о последних словах Караченцова
Шоу-бизнес Происшествия
00:14
Запуск ракет с фрегата «Адмирал Горшков» попал на видео
Армия Оружие
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение