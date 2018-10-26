Подлёдный беспилотник отправят в Арктику

В нижегородском Центральном конструкторском бюро «Лазурит» началось строительство автономного морского аппарата сверхдальнего плавания «Сарма», который отправится в подводное путешествие по Северному морскому пути.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора Фонда перспективных исследований Игоря Денисова, на предприятии открыта лаборатория для создания прототипа автономного подводного необитаемого аппарата, а специалисты ЦКБ «Лазурит» готовы приступить к его изготовлению. К 2020 году планируется завершение сборки трёх прототипов, после чего пройдут первые морские испытания на Чёрном море из Севастополя в Сочи и обратно.

При успешном прохождении испытаний в 2022-2023 годах подводный беспилотник планируется отправить на прохождение Северного морского пути — это примерно десять тысяч километров под слоем льда. По словам руководителя проектной группы Виктора Литвиненко, целью инженеров является создание двигателя с анаэробной силовой установкой, более экономичного и экологичного, чем ядерного.

Такой мотор обеспечит безопасность плавания аппарата по Северному морскому пути, в том числе в качестве сейсморазведчика. Беспилотник «Сарма» должен будет пройти столь огромное расстояние под толщей льда без единого всплытия, без связи с космическими спутниками или внешним миром, опираясь исключительно на собственную навигационную систему. Литвиненко считает, что это будет серьёзный прорыв для нашей страны и освоения мирового океана в целом.

Северный морской путь является кратчайшим морским путём между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ он определён как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике». Он проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцеву, Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому и Чукотскому) и частично Тихого океана (Берингову).