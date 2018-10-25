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Созданный искусственным интеллектом портрет продали за $432 тысячи
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Созданный искусственным интеллектом портрет продали за $432 тысячи 

Мир24 1 час назад
Картина под названием «Портрет Эдмона Белами», автором которого стал искусственный интеллект, продан на торгах Christie's в Нью-Йорке за $432 тыс., что в 45 раз выше ожиданий, говорится в сообщении аукционного дома.
На портрете изображен джентльмен в темном сюртуке и с белым воротником. Черты его лица немного смазаны, на полотне есть незаполненные краской места, а внизу, где обычно располагается подпись, математическая формула.
Авторами искусственного интеллекта является парижский коллектив Obvious. Они придумали семью Белами, и теперь создают их портреты. По легенде, Эдмон — младший отпрыск и правнук основателя рода графа Белами.
Как рассказал один из участников коллектива Юго Казель-Дюпре, алгоритм создания портретов представляет собой взаимодействие так называемых Генератора и Дискриминатора. Сначала в базу были введены 15 тыс. портретов, написанных между XIV и XX веками. Генератор на их основе создавал изображение, а затем Дискриминатор искал различие между работой Генератора и человеческими. Процесс останавливался, когда Дискриминатор не видел разницы.
Перед началом торгов лот оценивался в $7-10 тыс. Кто стал покупателем, не сообщается.
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