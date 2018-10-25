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На Марсе второй месяц не исчезает странное облачко
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На Марсе уже второй месяц не исчезает странное облачко 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: ESA
Ученые Европейского космического агентства пристально следят за необычным вытянутым облаком, появившемся в атмосфере Марса, и замеченным при помощи камеры на орбитальном аппарате Mars Express. Облачко было впервые замечено еще 13 сентября, оно находится в непосредственной близости от горы Арсия — потухшего щитового вулкана высотой 20 км, расположенного в районе провинции Фарсида, сообщает ЕКА.
По словам ученых, это атмосферное образование устойчиво, но не связано с вулканической деятельностью. Скорее всего, считают ученые, облако состоит из водяного льда и возникает из-за взаимодействия подветренного склона вулкана с атмосферными течениями — эффекта, возникающего на Земле в горных районах, и называемого орографической облачностью.
На снимке, сделанном 10 октября, облако простирается на расстояние порядка 1500 километров к западу от вулкана, при этом диаметр самого вулкана составляет всего 250 километров. По словам ученых, длина облака меняется в течение марсианского дня, возрастая утром и достигая максимума, когда облако можно видеть даже с помощью наземных телескопов.
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