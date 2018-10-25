Телескоп Chandra возобновил научные исследования

Орбитальный рентгеновский телескоп Chandra возобновил свою работу после того, как две недели назад проблемы с гироскопом привели к его переходу в "спящий" режим. Об этом сообщило в среду интернет-издание Space.com со ссылкой на официальных представителей американского космического ведомства — NASA

По их словам, телескоп по командам с Земли "произвел несколько маневров, призванных подтвердить, что его гироскопы функционируют как положено". "В течение недели ученые будут заниматься дополнительной калибровкой оборудования" с учетом измененной конфигурации гироскопов, которые обеспечивают стабилизацию и ориентацию аппарата на высокоапогейной орбите, указали сотрудники NASA.

Телескоп перешел в "спящий" режим 10 октября. Как пояснило NASA, произошло это в результате трехсекундного сбоя в работе одного из гироскопов, что нарушило работу компьютера Chandra. И он сам отключил основные бортовые системы, максимально снизив расход электроэнергии.

Специалисты ведомства перезагрузили программное обеспечение компьютера. Тот гироскоп, который стал причиной погружения телескопа в "спящий" режим, будет теперь резервным.

"Чандра" был запущен 23 июля 1999 года. Он стал одним из четырех аппаратов, выведенных Соединенными Штатами в космос в период с 1990 по 2003 год в рамках реализации программы создания "великих космических обсерваторий". Остальные три — это, инфракрасный телескоп Спитцера и гамма-телескоп Compton. Последний прекратил существование в июне 2000 года, проработав девять лет. По команде с Земли 17-тонный аппарат, стоивший $670 млн, опустился в плотные слои атмосферы и сгорел.

Первоначально предполагалось, что Chandra будет эксплуатироваться в течение пяти лет. Телескоп продолжает вести исследования уже 19 лет. С его помощью астрофизики, в частности, впервые получили прямое экспериментальное подтверждение существования во Вселенной темной материи.