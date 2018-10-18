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Китай запустит на орбиту «искусственную луну» в 2020 году
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Китай запустит на орбиту «искусственную луну» в 2020 году 

Газета.Ru + ещё 3 44 минуты назад
Фото: NASA/Goddard/Lunar Reconnaissance Orbiter
В Китае специалисты из Исследовательского института аэрокосмических наук и микроэлектроники города Чэнду разработали предназначенный для освещения спутник — "искусственную луну". По словам председателя института Ву Чунфэня, спутник будет запущен в 2020 году, сообщает издание People.
Яркость спутника в восемь раз выше, чем у настоящей Луны, отмечает Чунфэнь. Он сможет освещать районы диаметром 10-80 км и станет альтернативой уличным фонарям. Тестирование спутника началось еще несколько лет назад и теперь он уже почти готов к запуску. Разработчики не раскрывают подробности технологии, но отмечают, что на создание спутника их вдохновила работа французского художника, изобразившего цепочку зеркал, окружающих Землю и отражающих свет.
Беспокоиться о том, что искусственная луна помешает жителям или ночным животным, не стоит, заверяют разработчики. Его свечение будет мягким и рассеянным, поэтому не должно оказать негативного влияния, считают они.
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