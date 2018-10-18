Создана новая гибридная мембрана для водородного топлива

Ученые создали новый материал в виде гибридной мембраны, которую можно использовать для того, чтобы выделять водород и очищать его. Водородное топливо может решить проблему ограниченности природных ресурсов. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ). Статья опубликована в журнале Polymers.

Чтобы использовать водородное топливо в больших масштабах, нужно создать эффективные технологии его выделения и очистки. Авторы статьи разработали новую мембрану с улучшенными транспортными свойствами, которая позволит более избирательно разделять газовые смеси на практически значимые газы и очищать их.

Технология мембранного газоразделения основана на том, что мембрана по-разному пропускает отдельные компоненты смеси веществ. Новые мембраны создают на матрице из ароматических полиимидов, которые обладают уникальными газоразделительными свойствами. Эти свойства можно улучшить путем создания гибридных мембран, которые состоят из наночастиц, внедренных в полимерную матрицу.

Российские химики создали новую гибридную мембрану, где в качестве наполнителя матрицы использовались наноалмазы. Композиты полимер-наноалмазы получали, измельчая порошки полимера и модификатора, смешанные в соответствующих массовых пропорциях, растворяя затем полученную смесь в амидном растворителе. В ходе последнего этапа раствор фильтровали для того, чтобы удалить примеси и отлить гомогенные мембраны.

«Наноалмазы привлекают особое внимание ввиду их химической стабильности и поверхностной активности, что обусловлено наличием на их поверхности различных функциональных групп», — пояснил один из авторов работы, профессор СПбГУ Александр Тойкка. Сравнив транспортные свойства мембраны, ученые показали, что наибольшей избирательностью для водорода обладает гибридная мембрана, содержащая наноалмазы. Таким образом, ее можно более выгодно использовать для разделения газовой смеси на компоненты, чем мембрану, состоящую только из полимерной матрицы.