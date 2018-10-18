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Подводные крейсеры Северного флота провели учения в Баренцевом море
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Подводные крейсеры Северного флота провели учения в Баренцевом море 

ТАСС + ещё 11 18 октября 2018
Фото: ТК «Звезда»
МУРМАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Атомные подводные ракетные крейсеры Северного флота провели противолодочные учения в Баренцевом море. Об этом сообщает в четверг пресс-служба флота.
"Подводники действовали в полигонах флота в Баренцевом море", — сообщает пресс-служба.
В соответствии с планом боевой подготовки они отработали подводное маневрирование, поиск и слежение за подводной лодкой с использованием гидроакустического вооружения, а также торпедную атаку в условиях противодействия противника.
Противолодочная подготовка является обязательным элементом курса подготовки экипажей всех подводных лодок, в том числе атомных подводных ракетных крейсеров, основным предназначением которых является применение их ракетных комплексов.
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