Трамп признал отставание от России

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Трамп: Россия и Китай опередили США в создании космических сил 

ТАСС + ещё 1 53 минуты назад
Фото: © AP Photo/Alex Brandon
Министерство обороны США работает по указанию президента Дональда Трампа над созданием Космических сил в условиях, когда Россия и Китай уже начали создавать аналогичные виды вооруженных сил и опередили Вашингтон в этой сфере. Об этом президент США заявил в субботу, выступая на митинге в Ричмонде (штат Кентукки).
"По моему указу Пентагон работает сейчас над созданием шестого вида вооруженных сил США — Космических сил", — сказал он. "Кстати говоря, Китай уже начал [создавать космические силы], Россия уже начала. Они первые начали, но зато у нас — самые замечательные люди в мире, мы производим самое лучшее в мире оборудование, лучшие ракеты, танки и корабли", — добавил президент США.
В июне Трамп отдал распоряжение Пентагону приступить к созданию Космических сил в качестве полноценного вида ВС страны. Ранее он неоднократно высказывал такую идею, а в марте, выступая на авиабазе Мирамар в Калифорнии, заявил, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море". На совещании в Белом доме с членами Национального космического совета он заявил, что для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать. Как сообщил первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, предложения Пентагона по созданию американских Космических сил будут направлены в Конгресс США в феврале будущего года.
В России Воздушно-космические силы были созданы путем объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны с переименованием последних в Космические войска и выделением в отдельный род Войск противовоздушной и противоракетной обороны. К выполнению поставленных задач они приступили 1 августа 2015 года.
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