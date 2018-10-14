Трамп признал отставание от России

Трамп: Россия и Китай опередили США в создании космических сил

"По моему указу Пентагон работает сейчас над созданием шестого вида вооруженных сил США — Космических сил", — сказал он. "Кстати говоря, Китай уже начал [создавать космические силы], Россия уже начала. Они первые начали, но зато у нас — самые замечательные люди в мире, мы производим самое лучшее в мире оборудование, лучшие ракеты, танки и корабли", — добавил президент США.

В июне Трамп отдал распоряжение Пентагону приступить к созданию Космических сил в качестве полноценного вида ВС страны. Ранее он неоднократно высказывал такую идею, а в марте, выступая на авиабазе Мирамар в Калифорнии, заявил, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море". На совещании в Белом доме с членами Национального космического совета он заявил, что для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать. Как сообщил первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан , предложения Пентагона по созданию американских Космических сил будут направлены в Конгресс США в феврале будущего года.

В России Воздушно-космические силы были созданы путем объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны с переименованием последних в Космические войска и выделением в отдельный род Войск противовоздушной и противоракетной обороны. К выполнению поставленных задач они приступили 1 августа 2015 года.