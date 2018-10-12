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Физики разработали программу для добычи сланцевой нефти
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Физики разработали программу для добычи сланцевой нефти 

Чердак 1 час назад
Фото: Чердак
Ученые из МФТИ написали компьютерную программу для геологических расчетов, которая может заменить импортные, недоступные из-за санкций. Разработка физтехов предсказывает, как разрушаются породы при добыче сланцевой нефти из низкопроницаемых пород.
Для того чтобы добыть нефть из низкопроницаемых пород, недоступную для добычи обычными способами, применяют технологию множественного гидроразрыва пласта. В горизонтальную скважину под большим давлением закачивают жидкость, чаще всего воду, с примесью песка или специального материала — пропанта. Вода разрывает пласт, образуя трещины, по которым нефть стекает в скважину, а песок или пропант не позволяют трещинам закрыться. Это увеличивает скорость и объем нефтедобычи, однако использование метода без предварительных расчетов грозит финансовыми потерями.
Непросчитанное распространение трещин и непредсказуемое разрушение пласта при гидроразрыве может привести, например, к тому, что разрушатся пласты, содержащие воду или газ. Если они попадут в нефть, это ухудшит работу оборудования, ускорит коррозию техники и в итоге приведет к повышению затрат на разработку. Для того чтобы предсказать, как произойдет разрыв пласта, используют компьютерное моделирование.
После введения санкций в 2014 году в Россию не поставляют программы для расчета разрыва пласта. В этой связи рейтинговые агентства, например Fitch Ratings, предрекали возможную потерю рентабельности всех нефтяных проектов на сланцевых месторождениях в нашей стране.
Разработчики из МФТИ написали программу, которая может заменить импортные. По словам сотрудников кафедры прикладной механики МФТИ, их программа прогнозирует влияние трещин друг на друга и предсказывает траекторию их распространения. По мнению представителей МФТИ, их технология позволит избежать падения рентабельности добычи трудноизвлекаемой нефти в России.
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