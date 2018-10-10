Обнаружен всплеск радиосигналов из космоса

Телескопы обнаружили всплеск радиосигналов из космоса

Австралийские астрономы объявили, что телескопы обнаружили огромное количество неизвестных радиосигналов, которые поступают из глубокого космоса. Подобные вспышки являются одним из самых загадочных явлений во Вселенной.

За год исследователи зафиксировали 20 радиовсплесков, мощность которых равна энергии, вырабатываемой Солнцем за 80 лет. Это число почти в два раза больше, чем количество подобных сигналов, зафиксированных с 2007 года, то есть, с момента их открытия.

Обнаружить новые вспышки ученым помогла более совершенная аппаратура. Благодаря ей стало известно, что сигналы поступают не из того района Вселенной, в котором находится наша галактика. Они преодолевают миллиарды световых лет, время от времени искажаясь, проходя через облака газа. Используя этот факт, астрономы предположили, что сигналы идут из центра Вселенной.

Ученые из Гарвардского университета выдвинули гипотезу о том, что данные вспышки являются утечками из огромных излучателей, которые на Земле используют для продвижения космических аппаратов на солнечных парусах в космосе. Другие теории включают в себя черные дыры, плотные звезды, сталкивающиеся друг с другом и даже внеземной разум.

Специалисты надеются, что фиксирование новых сигналов позволит обнаружить недостающее вещество, находящееся в пространстве между галактиками. В настоящее время астрономы работают над точным определением источника вспышек. Явления могут стать одним из способов изучения ранних этапов жизни Вселенной, пишет Independent.

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