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Россиян оставят без аналогового телевещания
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Минкомсвязи продлило на две недели переход на цифровое телевещание 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Переход жителей России в 2019 году от аналогового на цифровое телевидение продлен до середины января, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Россия с 1 января 2019 года полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание. В рамках ФЦП "Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы" создается сеть цифрового эфирного телевещания с охватом более 98% населения, включая два мультиплекса по 10 каналов, а также три радиоканала. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в конце 2018 года.
"Хочу сразу же утешить нерасторопных граждан, которые до Нового года не приобретут цифровые приставки и новые телевизионные приемники, способные транслировать цифровое телевидение, что для них мы продлеваем процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов до 14–15 января", — сказал Волин в интервью газете "Известия".
По словам замминистра, у граждан есть время приобрести необходимое оборудование до отключения аналога.
"Самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит меньше блока сигарет — 700–800 рублей", — отметил он.
В сентябре Волин отмечал, что около 10% россиян продолжают пользоваться аналоговым телевидением.
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