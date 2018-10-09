Названа дата запуска «Метеор-М» с космодрома «Восточного»

Источник назвал дату запуска спутника «Метеор-М» с космодрома «Восточный»

Космический аппарат Росгидромета "Метеор-М" номер 2.2 будет запущен на орбиту с космодрома "Восточный" не ранее апреля и станет первым пуском с этой стартовой площадки в следующем году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В сентябре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, на "Восточном" начинается активная пусковая программа и в 2019 году с него планируется провести не менее пяти стартов. Названия космических аппаратов и сроки запусков он не уточнил.

"Запуск космического аппарата "Метеор-М" номер 2.2 на ракете-носителе "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" предварительно запланирован на апрель 2019 года", — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что очередной запуск с "Восточного" планируется на 25 декабря 2018 года. Во время него на орбиту будут запущены два спутника "Канопус-В". Это будет четвертый пуск в истории российского дальневосточного космодрома. Предыдущие состоялись 28 апреля 2016 года, 28 ноября 2017 года (аварийный) и 1 февраля 2018 года.

Собеседник агентства напомнил, что изначально "Метеор-М" планировалось запустить в конце 2018 года, еще до запуска спутников "Канопус-В". Но из-за неготовности "Метеора-М" старт был отложен на 2019 год без указания конкретных сроков. Перенос вызвала вовремя не произведенная поставка предприятию-производителю ( ВНИИЭМ ) комплектующих компании "Российские космические системы"

Метеорологический космический аппарат "Метеор-М" номер 2.2 предназначен для получения изображений облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, определения температур океанов и земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере. Сейчас на орбите работает только один спутник серии "Метеор", запущенный в 2014 году. Запуск в конце 2017 года аппарата "Метеор-М" 2.1 закончился аварией, спутник был потерян.