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С корабля «Союз» доставили неисправный пылевой фильтр
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С корабля «Союз» доставили неисправный пылевой фильтр 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press
С корабля «Союз МС-09» на Землю доставили неисправный пылевой фильтр. В нем будут искать металлическую стружку, которая могла проделать отверстие в устройстве.
Об этом РИА Новости сообщил источник в космической отрасли.
Как писал News.ru, на пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09» в ночь на 30 августа была обнаружена утечка воздуха. Космонавтам удалось заделать отверстие с помощью герметика. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что обшивка могла быть повреждена целенаправленно. РКК «Энергия» объявила, что проверит на наличие брака уже готовые к запуску «Союзы».
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