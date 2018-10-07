С корабля «Союз» доставили неисправный пылевой фильтр

С корабля «Союз МС-09» на Землю доставили неисправный пылевой фильтр. В нем будут искать металлическую стружку, которая могла проделать отверстие в устройстве.

Об этом РИА Новости сообщил источник в космической отрасли.