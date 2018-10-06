«Вояджер-2» приблизился к границе Солнечной системы

Космический аппарат, запущенный в 1977 году, приближается к гелиопаузе и уже через несколько месяцев может оказаться в межзвездном пространстве.

Объявление было сделано NASA 5-го октября. Оно основано на двух разных инструментах на борту аппарата «Вояджер-2». В конце августа они стали регистрировать небольшой всплеск в космических лучах, попадавших в зонд. Это очень похоже на то, что испытывал «Вояджер-1» примерно за три месяца до того, как вылетел в межзвездное пространство в 2012 году, но ученые не могут точно сказать, когда это произойдет в этот раз.

«Мы видим изменение в окружающей среде вокруг «Вояджера-2», в этом нет никаких сомнений, — говорит ученый проекта «Вояджер» Эд Стоун , физик из Калтеха. — Мы многое узнаем в грядущие месяцы, но мы все еще не имеем понятия, когда достигнем гелиопаузы. Единственное, что я могу сказать с уверенностью: мы пока еще не там».

Команда, работающая над миссией «Вояджер-2» знает, что космический аппарат сейчас находится примерно в 17,7 миллиарда километров от Земли. Однако, тяжело сказать, когда именно он покинет Солнечную систему, пройдя через гелиопаузу.

Гелиопауза представляет собой пузырь вокруг Солнечной системы, сформированный солнечным ветром — потоком заряженных частиц, непрерывно вылетающих из Солнца. Однако, этот солнечный ветер ослабевает каждые 11 лет в соответствии с солнечным циклом. Другими словами, пузырь нашей звездной системы периодически расширяется и сжимается.

Учитывая то, что «Вояджер-2» не следует точь-в-точь пути своего предшественника, ученые не уверены, что он будет испытывать те же изменения в данных во время своего путешествия на границе Солнечной системы. Так что, до тех пор, пока «Вояджер-2» не пересечет гелиопаузу, нельзя будет с уверенностью сказать, где именно по отношению к ней он находится.

Когда бы он не покинул Солнечную систему, «Вояджер-2» станет всего вторым рукотворным объектом, вышедшим в межзвездное пространство.