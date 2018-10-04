Ещё
НАСА сообщило об открытии «экзолуны»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Крымский мост таки упал": бурная реакция украинцев
"Крымский мост таки упал": бурная реакция украинцев

НАСА сообщило об открытии «экзолуны» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 6 минут назад
Фото: HubbleESA/YouTube
Американское космическое агентство НАСА рассказало об обнаружении учеными доказательств существования первого спутника экзопланеты.
Спутник может находится в созвездии Лебедь, передает РИА «Новости». Его размер составляет 1,5% от массы экзопланеты Kepler-1625b, вокруг которой спутник, по предположению ученых, вращается. Размер планеты при этом в несколько раз превышает размер Юпитера.
«Если подтвердится, это открытие может полностью перевернуть наше понимание того, как формируются спутники планет и из чего они могут состоять», — заявил начальник управления дирекции научных миссий НАСА Томас Зурбухен.
По мнению исследователей, экзопланета и ее спутник являются газовыми, и поэтому не подходят для жизни.
Планета и спутник находятся на расстоянии 8 тыс. световых лет от Солнечной системы, передает ТАСС. Спутник вращается вокруг экзопланеты на расстоянии около 3 млн километров — в восемь раз дальше, чем Луна отдалена от Земли.
«Мы сделали все возможное, чтобы исключить другие объяснения, например, технические аномалии при наблюдении, другие планеты или звезды, но мы не смогли выдвинуть другой гипотезы для объяснения всех тех данных, которые удалось собрать», — приводит Space.com слова астронома Дэвида Киппинга из Колумбийского университета в Нью-Йорке.
По его словам, ученые надеются «провести дополнительные исследования, и подтвердить или опровергнуть гипотезу о существовании экзолуны».
В сентябре новый спутник НАСА в рекордные сроки обнаружил две похожие на Землю планеты.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Экипаж МКС с россиянином вернулся на Землю Россия собралась построить «бытовку» на Луне Airbus запустил конкурс проектов по освоению Луны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО готовит «ответ на поведение России»173
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев70
В Москву придет первый снег17
На Крымском мосту произошло ЧП199
Караченцова госпитализировали с новой проблемой20
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
00:27
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
00:49
МИД ответил Израилю по С-300 в Сирии
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение