Подтверждено открытие первого экзоспутника

Новые наблюдения подтвердили открытие первого экзоспутника

В Солнечной системе известно восемь крупных планет и около 200 их спутников. За ее пределами — около 4000 планет, а спутников — ни одного: уж слишком сложно их найти на таких больших расстояниях. Проходя вместе с планетой на фоне своей звезды, они вносят очень слабый вклад в изменение ее яркости, к тому же проходят по более сложной траектории и дают менее четкий сигнал. Однако если Солнечная система не является чем-то исключительным в Галактике, то количество экзолун должно на порядок превосходить число экзопланет — и рано или поздно мы научимся их наблюдать.

Первый такой пример дает экзопланета Kepler-1625 b: еще в 2017 году появились данные, позволяющие заподозрить присутствие у нее спутника. Эти наблюдения подтвердились в новой работе, результаты которой опубликованы в журнале Science Advances. Алекс Тичи (Alex Teachey) и Дэвид Киппинг (David Kipping) из Колумбийского университета сообщают об обнаружении экзоспутника космическим телескопом Hubble.

28 и 29 октября 2017 года ученые направили его на Kepler 1625 и наблюдали ее в течение 40 часов, в том числе при 19-часовом транзите планеты на фоне звезды. Следом за этим периодом обнаружился еще один этап слабого снижения яркости звезды. Чтобы а проследить его до конца, астрономам не хватило наблюдательного времени, однако это не помешало связать этот эффект с движением экзоспутника, летящего за планетой. Кроме того, транзит самой планеты Kepler 1625 начался заметно раньше расчетного времени, что, видимо, указывает на влияние на нее гравитации соседнего и довольно крупного тела.

Транзит экзопланеты со спутником на фоне звезды изменил ее яркость, что и было замечено чувствительным телескопом Hubble / ©NASA, ESA, D. Kipping (Columbia University), and A. Feild (STScI)

Все эти данные Тичи и Киппинг довольно уверенно связывают с присутствием экзолуны, получившей название Kepler 1625b i, или «Нептолуны» (Neptmoon): размеры спутника в десятки раз превышают всю нашу планету и сравнимы с величиной Нептуна. Сама планета в несколько раз тяжелее Юпитера, а масса ее луны составляет 1,5% от массы планеты. Эти размеры, кстати, заставляют многих специалистов по-прежнему сомневаться в правильной интерпретации данных наблюдений.

В самом деле, если ориентироваться на Солнечную систему, возможны три сценария появления спутника: из вещества, выброшенного на орбиту в результате столкновения планеты с небесным телом, из захваченного гравитацией планеты астероида либо из материи, оставшейся после образования планеты. Пока что трудно представить, чтобы какой-либо из этих механизмов мог сработать в случае спутника столь впечатляющей величины.