«Союз МС-08» отстыковался от МКС

«Союз МС-08» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции и взял курс на Землю

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-08" с возвращающимися на Землю участниками длительной экспедиции 55/56 отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился к Земле. Об этом сообщили в четверг журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Произведена расстыковка космического корабля "Союз МС-08" и Международной космической станции. По результатам анализа телеметрической информации, процедура прошла штатно. По докладу командира космического корабля, замечаний нет", — сообщил представитель ЦУП.

В 13:51 мск "Союз МС-08" включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Посадка спускаемого аппарата корабля ожидается недалеко от города Джезказган в 14:45 мск.