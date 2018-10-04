«Союз МС-08» отстыковался от МКС

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-08" с возвращающимися на Землю участниками длительной экспедиции 55/56 отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился к Земле. Об этом сообщили в четверг журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).
"Произведена расстыковка космического корабля "Союз МС-08" и Международной космической станции. По результатам анализа телеметрической информации, процедура прошла штатно. По докладу командира космического корабля, замечаний нет", — сообщил представитель ЦУП.
С МКС на Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел.
В 13:51 мск "Союз МС-08" включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Посадка спускаемого аппарата корабля ожидается недалеко от города Джезказган в 14:45 мск.
На МКС продолжит работу экипаж в составе космонавта Роскосмоса Сергея Прокопьева и астронавтов из США и Германии Серены Ауньон и Александера Герста. Уже 11 октября с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-10" на орбиту стартует следующая экспедиция в составе российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга.