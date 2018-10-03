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Японцы высадили на астероид Рюгу третий зонд
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Японцы высадили на астероид Рюгу третий зонд 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: JAXA
Японский космический зонд "Хаябуса-2" выпустил на поверхность астероида Рюгу третий посадочный аппарат. Об этом говорится в твиттере миссии. Ранее на поверхность были высажены два цилиндрических ровера, которые передвигаются по астероиду, прыгая с места на место.
Третий спускаемый аппарат Mobile Asteroid Surface Scout (MASCOT) — совместная разработка немецкого (DLR) и французского космических агентств (CNES). "На основе телеметрии с лендера мы можем видеть, что он отделился от родительского корабля и соприкоснулся с поверхностью астероида спустя примерно 20 минут", — сообщил руководитель проекта из DLR Тра-ми Хо.
Сообщается, что аппарат уже начал сбор научных данных при помощи четырех своих инструментов — камеры, радиометра, спектрометра и магнитометра. 10-килограммовый аппарат должен поторопиться, так как батарей на его борту хватит всего на 16 часов работы. По мере спуска аппарат сделал 20 снимков астероида, эти фотографии пока переданы на борт "Хаябусы".
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