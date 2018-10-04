Открыта первая луна за пределами Солнечной системы

Астрономам удалось совершить прорыв, который станет важной вехой в области исследования экзопланет — планет, которые в огромном количестве открывают в последние годы рядом с другими звездами. В статье, опубликованной в журнале Science Advances, астрономы Алекс Тичи и Дэвид Киппинг из Колумбийского университета рассказали о первом в истории кандидате в экзолуны, найденном у далекой планеты.

Ученые проанализировали данные о 284 экзопланетах, найденных ранее космическим телескопом Kepler. Исследуя с высокой точностью время наступления затмения планетами их родительских звезд, ученые обнаружили странную аномалию, связанную с планетой Kepler 1625b. Если другие планеты вызывали потемнение блеска звезд строго периодично, то планета Kepler 1625b затмевала свою звезду с небольшими отклонениями — то позднее, то раньше. Телескоп Hubble понаблюдал за блеском звезды до и после 19-часового транзита планеты по ее диску. И спустя 3,5 часа после прохождения планеты по диску звезды он заметил второе, куда менее заметное потемнение ее блеска, которое может создавать только «спутник, следующий за планетой, как собачка на поводке за своим хозяином».

"Спутник-компаньон — самое простое и естественное объяснение второго провала кривой блеска и отклонения планеты, — считает Тичи. Расчеты показали, что масса предполагаемой луны составляет всего 1,5% от массы планеты, которая по размерам похожа на Юпитер. Примерно такое же соотношение масс имеют Земля и Луна. По словам ученых, и сама планета Kepler 1625b, и ее луна состоят из газа, а, учитывая размеры планеты, ее спутник напоминает планету Нептун.