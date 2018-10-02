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Найден рекордно далекий объект Солнечной системы
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Найден рекордно далекий объект Солнечной системы 

Индикатор + ещё 11 8 часов назад
Фото: Индикатор
Астрономы обнаружили карликовую планету 2015 TG387, получившую название Гоблин. Она движется по очень вытянутой орбите и в среднем находится дальше от светила, чем любое другое известное крупное тело Солнечной системы. Ученые считают, что ее существование подтверждает наличие на окраинах нашей системы предсказанной крупной Планеты X. Результаты приняты к публикации в Astronomical Journal, препринт доступен на arXiv.org, параметры орбиты приведены на сайте Центра малых планет.
2015 TG387 был обнаружен на удалении в 80 астрономических единиц (средних расстояний от Солнца до Земли). Это примерно в 2,5 раза дальше орбиты Плутона, который в среднем удален от звезды на 34 астрономические единицы. Ближайшая к светилу точка орбиты 2015 TG387 находится на расстоянии 65 а.е., а самая далекая аж на 2300 а.е., что делает Гоблина самым удаленным известным телом в Солнечной системе. Более того, из-за такого расстояния эта карликовая планета является одним из немногих тел, которые никогда не попадают под существенное гравитационное влияние планет-гигантов.
«Так называемые тела внутреннего Облака Оорта, такие как 2015 TG387, 2012 VP113 и Седна изолированы от большей части массы Солнечной системы, что делает их исключительно интересными, — поясняет соавтор открытия Скотт Шепард из Институт Карнеги (США). — Их можно использовать для понимания процессов, происходящих на краю Солнечной системы».
Ученые считают, что в нашей системе может быть еще тысячи подобных тел, но изучать их очень трудно. В частности, период 2015 TG387 составляет около 40 000 лет, и примерно в течение 99% этого времени это тело слишком тускло для регистрации. Впервые тело было обнаружено еще в 2015 году, но потребовалось несколько лет дополнительных наблюдения для определения параметров орбиты, так как оно очень медленно движется по небу. Оценочный диаметр составляет всего 300 километров. Схожесть орбит 2015 TG387, Седны и некоторых других тел, а также компьютерные симуляции указывают на существование крупной планеты вдали от Солнца на расстоянии в сотни астрономических единиц.
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