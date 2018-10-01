ЦАГИ создаст пассажирский самолет на водороде

ЦАГИ готовит проект пассажирского гиперзвукового самолета на водороде

"Проект по гиперзвуковому гражданскому самолету, который разрабатывает ЦАГИ вместе с европейским сообществом, как раз предполагает использование двигателя на жидком водороде", — сказал он в сюжете телестудии Роскосмоса.

Сыпало указал, что "крайне важен аспект отработки всего энергетического комплекса в составе самолета — это и распределение энергии, и вопрос энергосовместимости различных подсистем, включая планер и различные агрегаты и узлы".