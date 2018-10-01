ЦАГИ создаст пассажирский самолет на водороде

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) разрабатывает проект пассажирского гиперзвукового самолета на двигателях на жидком водороде. Об этом сообщил генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало.
"Проект по гиперзвуковому гражданскому самолету, который разрабатывает ЦАГИ вместе с европейским сообществом, как раз предполагает использование двигателя на жидком водороде", — сказал он в сюжете телестудии Роскосмоса.
Сыпало указал, что "крайне важен аспект отработки всего энергетического комплекса в составе самолета — это и распределение энергии, и вопрос энергосовместимости различных подсистем, включая планер и различные агрегаты и узлы".