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Саудовская Аравия вложится в развитие солнечной энергетики
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Саудовская Аравия вложит $200 млрд в развитие солнечной энергетики 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Власти Саудовской Аравии собираются вложить $200 млрд в качестве инвестиций в солнечную энергетику. Об этом, как передает информационное агентство Maghreb Arabe Presse, заявил в понедельник в Марракеше представитель саудовского министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Абдуррахман бен Мухаммед Абдулькарим, выступая на XI Арабской конференции по вопросам энергетики. Мероприятие проходит под патронажем короля Мухаммеда VI и посвящено теме "Энергетика и арабское сотрудничество".
Абдулькарим представил делегатам форума энергетическую стратегию Саудовской Аравии на 2020-2030 годы, которая предусматривает создание более развитой нефтедобывающей промышленности.
Кроме того, отметил он, королевство "инвестирует $200 млрд в солнечную энергетику с целью обретения к 2030 году мощностей, равных 200 ГВт". "Это позволит создать более 100 тыс. рабочих мест и снизить стоимость производства электричества", — добавил он.
В конференции принимают участие арабские министры, отвечающие за энергетический сектор в своих странах, делегаты Лиги арабских государств (ЛАГ), представители банков, финансовых учреждений, Международного энергетического агентства, ряда других межарабских и международных структур, эксперты и специалисты в области нефтяной промышленности.
Организаторами мероприятия выступают министерство энергетики, добычи полезных ископаемых и устойчивого развития Марокко, ЛАГ, Организация арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК), Арабский фонд социально— экономического развития, Арабская организация промышленного развития и добывающих отраслей. В течение ближайших нескольких дней участники конференции обсудят ситуацию в сфере энергетики в арабском регионе, вопросы развития нефтяной промышленности и обеспечения энергетической безопасности, факторы и риски развития отрасли.
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