Китай сделает бессмысленной стелс-технологию

Китай разработал радар, который делает бессмысленной стелс-технологию

Такой радар, по данным China Daily, отличается исключительной чувствительностью и может проводить сканирование сквозь любое препятствие. Действительно ли многомиллиардные затраты на создание самолетов-невидимок скоро могут оказаться бесполезными?

Об этом пишет газета China Daily. Издание ссылается на интервью с главой научно-исследовательской лаборатории Сунь Цзюнем, которая осуществила разработку технологии.

Принципы построения радара, о котором сообщила китайская газета, были описаны уже около шестидесяти лет назад. А почти десять лет назад, один из главных подрядчиков ВВС США , компания Lockheed Martin, запатентовала радарную технологию, основанную на квантовых эффектах.

Теоретически, такой радар отличается исключительной чувствительностью и может проводить сканирование сквозь любое препятствие, будь то земля или вода. Однако патент патентом, но таких радаров у США нет до сих пор. Вообще работы над подобными системами ведутся очень давно, в том числе и в России , но пока никому не удавалось создать что-то реально работающее.

Евгений Андропов заместитель главного конструктора московского завода «Физприбор»:

«Работы такие ведутся давно с помощью квантовых технологий — повысить чувствительность приемника. Думаю, какой-то опытный лабораторный образец они могли реально сделать. Нужно решить очень много инженерных задач, сделать соответствующий передатчик, который бы увязывал квантовые состояния, разработать алгоритмы обработки сигнала. Чисто таких инженерных проблем очень много на каждом этапе. Информация была в «Российской газете», что в НИИ дальней радиосвязи ведутся работы, связанные с какими-то квантовыми технологиями. Полагаю, что это как раз это направление».

Специалисты говорят, что одна из главных проблем при создании подобного радара — это даже не создание самих сенсоров, а анализ поступающей от них информации. Условно говоря, когда у вас есть устройство, способное зафиксировать трепетание крыльев мухи на расстоянии в несколько километров, вычленить из этого потока действительно нужные вам данные, непросто.

А пока заявленные характеристики китайского образца таковы, что говорить о практическом их применении, похоже, рано. Говорит военный обозреватель ТАСС , полковник в отставке Виктор Литовкин

«Данные 100 километров — это несерьезно, потому что, например, наши радиолокационные станции комплекса С-400 на 600 километров находят любые цели. А станции предупреждения о ракетном нападении, которые стоят по границам нашей страны, обнаруживают цели на расстоянии шесть тысяч километров. Прогресс остановить нельзя, но сколько пройдет времени, чтобы вот эти квантовые локаторы могли быть эффективнее обыкновенных, я не знаю».