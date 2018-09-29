Найден дешевый способ создания марсианской почвы

Авторы утверждают, что состав можно варьировать так, чтобы получился материал других космических объектов.

Ученые из Университета Центральной Флориды ( США ) опубликовали работу в журнале Icarus, в которой заявляют, что придумали дешевый и стандартизированный способ создания марсианской почвы. В тексте статьи они выложили рецепт (MGS-1).

Профессор физики и руководитель исследования Дэн Бритт (Dan Britt) объяснил, почему важна работа:

«Это симулирующее вещество необходимо для экспериментов перед непосредственным полетом к Красной планете. Для экспедиции нам понадобятся еда, вода и другие припасы. Для этого мы должны проверить всевозможные гипотезы. К примеру, можем ли мы вырастить еду на Марсе? Так мы протестируем это предположение. Вы определенно не захотите, прибыв туда, узнать, что все ваши методы не работают».

По словам Бритта, сейчас ученые используют разные симулирующие вещества, а значит, что в одних и тех же опытах могут получиться разные результаты. Для предотвращения таких ситуаций специалисты из Университета Центральной Флориды и занялись исследованием. Их материалы основываются на анализах химического состава почвы Марса, которые проводил ровер Curiosity.

Сравнение: (a) образец из кратера Гейла, (b) MGS-1, © JSC Mars-1, (d) MMS-1 / ©Icarus

Авторы утверждают, что состав опытного образца можно изменять таким образом, чтобы получать другие варианты грунта. На Земле, например, есть белый песок, черный песок, глина и иные разновидности. На Марсе также есть разнообразие: подсоленные почвы, богатые углеродом или глинистыми минералами. Однако специалисты уверяют, что многообразие не ограничивается только Марсом, но распространяется и на другие космические тела.

Рецепт MGS-1 / ©Icarus

Исследователи выложили рецепт в надежде на то, что такой стандартизированный подход поможет и другим ученым. Сами авторы создают образцы в лаборатории, где стандарты качества не уступают тем, что задает NASA . Они уже принимают заказы. Стоимость одного килограмма марсианской почвы они оценили в 20 долларов. Среди первых заказчиков — Космический центр Кеннеди, который запросил полтонны.

Ранее ученые из Брауновского университета показали, что в марсианских почвах четыре миллиарда лет назад могло содержаться достаточно водорода для функционирования литотрофных организмов.