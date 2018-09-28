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Россия собралась построить «бытовку» на Луне
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Россия собралась построить «бытовку» на Луне 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов заявил, что Россия может построить на поверхности Луны первую обитаемую станцию в 2030 году.
«Я думаю, что первый российский обитаемый модуль на поверхности Луны будет создан где-то в 2030 году или чуть позже. Это будет первый форпост, еще не совсем база, а такая «строительная бытовка» для экспедиций посещения», — рассказал Митрофанов.
По его мнению, Россия может позволить себе такой проект и с финансовой, и с технологической точек зрения, передает ТАСС.
Митрофанов отметил, первый модуль будет сопоставим по размерам с модулем МКС. Чтобы космонавты были защищены от радиации, после установки модуль присыплют слоем лунного грунта толщиной около метра. Это позволит астронавтам пережидать на базе даже сильные солнечные вспышки.
Модуль должны оборудовать системой жизнеобеспечения. Она позволит использовать водяной лед и другие полезные ископаемые, благодаря чему можно будет получить питьевую воду, кислород, а в перспективе и водород для ракетного топлива.
В понедельник Роскосмос сообщил о планах на постройку собственной базы для космонавтов на поверхности Луны. В госкорпорации допустили возможность сотрудничества с НАСА или странами БРИКС. Также Роскосмос решил создать отдельный Центр управления полетами для программ по освоению Луны.
В среду конструкторское бюро «Южное» заявило о желании создать украинскую лунную базу.
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