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Сдувающиеся роботы научились плести трубы из стекловолокна
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Сдувающиеся роботы научились плести трубы из стекловолокна 

Naked-Science.ru 51 минуту назад
Фото: Naked-Science.ru
Инженеры MIT продемонстрировали роботов, плетущих стекловолоконные «коконы» и производящих прочные трубы для строительства.
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Нери Оксман (Neri Oxman) — знаменитость мирового масштаба, звезда архитектуры, робототехники и дизайна. Большое внимание привлек и новый проект ее команды, который представлен в статье, опубликованной в журнале Science Robotics: робот Fiberbot, способный использовать стекловолокно, сплетая легкие и прочные трубы для строительства.
Fiberbot оснащен манипулятором, который цепляет нить, смачивает в специальном растворе и накручивает вокруг своего цилиндрического тела, как шелкопряд, плетущий свой кокон. Полученную структуру робот облучает ультрафиолетом для отвердения, после чего слегка сдувает свое тело и перемещается дальше, продолжая работу.
Аппарат освоил несколько вариантов плетения, позволяющих варьировать толщину и форму, прочность и упругость готовой трубы, и выполняет их при минимальном участии человека. Несколько таких роботов способны работать и в команде, взаимодействуя друг с другом и возводя более сложные структуры. Демонстрируя группу Fiberbot в действии, разработчики показали, как команда из 22 машин за 12 часов сооружает пару 4,5-метровых «деревьев» из сложнопереплетенных полых труб. По словам инженеров, они простояли на улице семь месяцев без каких-либо повреждений, несмотря на ветры, дожди и снег.
Они ожидают, что основное применение новая технология найдет при строительстве на удаленных территориях и в экстремальных условиях: аппаратам достаточно переслать чертежи, а затем они уже самостоятельно адаптируют их к конкретным условиям места и начнут работу. Возможно, с них когда-нибудь начнутся и будущие форпосты человечества на Луне и Марсе.
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