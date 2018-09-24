Огромный астероид сблизится с Землей сегодня

Астероид размером с футбольное поле сблизится с Землей сегодня вечером

В следующий раз астероид пролетит вблизи нашей планеты только в конце марта 2023 года.

Огромный астероид приближается к Земле. Этим вечером, астрономы всего мира будут пристально следить за недавно открытым небесным телом, получившим название 2018 RQ1.

Впрочем, космический булыжник разминется с нашей планетой на относительно безопасном расстоянии, около полутора миллионов километров, сообщает портал AstroNews.

Астероид мчится со скоростью три километра в секунду и имеет до 90 метров в диаметре. Впервые его заметили ученые из США, занимающиеся поисками новых небесных тел и объектов. 2018 RQ1 обнаружили при помощи телескопа Лаборатории Луны и планет Аризонского университета.