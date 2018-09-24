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Огромный астероид сблизится с Землей сегодня
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Астероид размером с футбольное поле сблизится с Землей сегодня вечером 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Фото: Pixabay
В следующий раз астероид пролетит вблизи нашей планеты только в конце марта 2023 года.
Огромный астероид приближается к Земле. Этим вечером, астрономы всего мира будут пристально следить за недавно открытым небесным телом, получившим название 2018 RQ1.
Впрочем, космический булыжник разминется с нашей планетой на относительно безопасном расстоянии, около полутора миллионов километров, сообщает портал AstroNews.
Астероид мчится со скоростью три километра в секунду и имеет до 90 метров в диаметре. Впервые его заметили ученые из США, занимающиеся поисками новых небесных тел и объектов. 2018 RQ1 обнаружили при помощи телескопа Лаборатории Луны и планет Аризонского университета.
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