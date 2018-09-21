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Японцы высадили на астероид Рюгу два аппарата
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Японцы высадили на астероид Рюгу два посадочных аппарата 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: НАСА
Японская космическая станция Hayabusa-2 высадила на его поверхность два исследовательских зонда, которые займутся изучением его поверхности. Об этом говорится в твитере миссии. Станция прибыла к астероиду в июне этого года, накануне она начала снижение и высадила два ровера с высоты несколько десятком метров над поверхностью.
Каждый имеет цилиндрическую форму, диаметр 18 и высоту 7 сантиметров. Созданы они были в Институте космонавтики и аэронавтики Японского космического агентства при участии ряда японских компании и исследовательских институтов. На первом ровере установлена одна, на втором — три камеры. Главная задача — используя эти четыре камеры, построить стереоизображение поверхности Рюгу. Из дополнительных инструментов на аппаратах — оптические сенсоры, акселерометры и гироскоп.
Главной особенностью спускаемых аппаратов является их с способность к скаканию по поверхности. Такой способ передвижения выбран из-за чрезвычайно слабой гравитации астероида — в 60 тыс. раз слабее, чем на Земле.
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