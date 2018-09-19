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«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
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Повреждённый «Союз МС-09» допустили к продолжению полёта 

RT на русском 2 часа назад
Космический корабль «Союз МС-09», который был повреждён, допущен к продолжению полёта в составе МКС. Об этом сообщается на сайте РКК «Энергия».
«ТПК (Транспортный пилотируемых корабль) «Союз МС-09» допущен к продолжению полёта в составе РС МКС и выполнению функции корабля-спасателя», — говорится в сообщении компании.
30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля «Союз МС-09» могли просверлить.
11 сентября комиссия «Роскосмоса» начала расследование причин появления отверстия.
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