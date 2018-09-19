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Китай к 2030 году запустит КА, предназначенные для осуществления посадки на оба полюса Луны
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Китай к 2030 году запустит КА, предназначенные для осуществления посадки на оба полюса Луны 

ИА Синьхуа 15 часов назад
Пекин, 19 сентября /Синьхуа/ — Китай планирует к 2030 году запустить космические аппараты /КА/, предназначенные для осуществления посадки на Южный и Северный полюсы Луны. Об этом заявили в Государственном космическом управлении Китая.
На состоявшемся во вторник в Пекине симпозиуме «Исследование космоса и перспективы человечества» начальник департамента системного проектирования управления Ли Гопин ознакомил присутствующих с «дорожной картой» реализации четвертого этапа лунной программы Китая.
По словам чиновника, четвертый этап лунной программы предусматривает осуществление посадки четырех космических аппаратов на поверхность Луны и должен быть реализован к 2030 году.
Первой миссией в рамках четвертого этапа лунной программы станет запуск в декабре этого года посадочного модуля и лунохода для зонда «Чанъэ-4, которые должны приземлиться на обратной стороне спутника Земли.
Если все пройдет штатно, Китай скоро станет первой страной, которая смогла посадить луноход на обратной стороне Луны. Для установления связи между Землей и „Чанъэ-4“ Китай разработал спутник-ретранслятор „Цюэцяо“ /»Сорочий мост"/. Спутник 14 июня этого года вышел на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна примерно в 65 тыс. км от Луны.
В ближайшие годы Китай планирует запустить еще один зонд на Луну, который во второй раз в истории отечественной космонавтики доставит на Землю образцы лунного грунта.
Третью и четвертую миссии выполнят зонды, предназначенные для осуществления посадки поочередно на Южный и Северный полюсы Луны.
Задачей последних двух зондов послужит исследование возраста лунного грунта в регионе Южного полюса и состава изотопов водорода, углерода, гелия и водорода, которые содержит солнечный ветер. Исследователи также рассчитывают на обнаружение в регионе Северного полюса Луны воды в виде льда и определение тонкой структуры активных ядер галактики.
Китай приступил к реализации лунной программы в 2003 году. В рамках третьего этапа будет осуществлен пуск зонда «Чанъэ-5», который доставит образцы лунного грунта на Землю. Он запланирован на 2019 год.
После завершения четвертого этапа лунной программы мы поставим более долгосрочные задачи, включая создание лунной научно-исследовательской базы, отправку космонавтов и др., сообщил Ли Гопин. -0-
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