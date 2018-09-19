Ученый из Петербурга предложил создать программу для сохранения четырех крупных озер в РФ

ИРКУТСК , 19 сентября. / ТАСС /. Директор Института озероведения РАН , доктор географических наук Шамиль Поздняков предложил создать программу для сохранения четырех российских озер — Ладожского, Онежского, Телецкого и Байкала. Идею он высказал в среду в ходе II Байкальского международного экологического водного форума (БМЭВФ).

"К сожалению, приходится констатировать, что существующая государственная система мониторинга не может учесть всех особенностей каждого из этих водных объектов. Требуется сочетание государственной системы мониторинга и специализированных научных исследований. Вплоть до того, что это может быть в рамках специальной целевой программы", — сказал ученый, выступая на пленарном заседании Ассамблеи Международной ассоциации озерных регионов в рамках БМЭВФ.

Он напомнил, что основные водные ресурсы России сосредоточены в четырех крупнейших водных объектах: это Байкал, Ладожское, Онежское и Телецкое озера.

Ученый отметил, что каждый из этих водных объектов курируют научные организации РАН: на Байкале это Лимнологический институт Сибирского отделения РАН, на Ладожском озере — Институт озероведения РАН, на Телецком — Институт водных экологических проблем Сибирского отделения РАН, на Онежском озере это Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН.