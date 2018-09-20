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Землю ждут цунами высотой до двухсот метров из-за глобального потепления
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Землю ждут цунами высотой до двухсот метров из-за глобального потепления 

13 Новостей.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Повышение температуры на Земле не может пройти для многих процессов на нашей планете и уже сейчас заметно это воздействие на стихийные бедствия, которые происходят в мире. Но данные природные катаклизмы являются ничтожно малыми по сравнению с теми, которые придётся испытать человечеству в ближайшем будущем, считают учёные. Учёные не хотят кого-то пугать, а хотят предупредить о надвигающейся катастрофе жителей нашей планеты. Понятно дело, что скорость таяния ледников увеличивается с каждым годом и воды в Мировом океане становится всё больше. От этого высота волн при цунами будет только увеличиваться и волны смогут достигать до 200 метров. Учёные постоянно изучают изменения климата на Земле, а также повышение общей температуры на планете. Данные свидетельствуют о том, что примерно каждые 10 лет, общая температура растёт на половину градуса. Казалось бы, довольно немного, но в масштаб Земли, эти данные являются катастрофическими. Не обязательно в процессах повышения температуры на планете могут быть виноваты люди. На земле есть естественные циклы, когда температура опускается и через какое-то время растёт и связывать глобальное потепление только с деятельностью человека было бы глупо, считает ряд учёных. Однако, человек также вносит колоссальный вклад в изменение климата и практически не думает о состоянии экологии и климата, который то и дело показывает свой характер и обрушивает климатические аномалии по всему миру. Люди не раз были свидетелями тому, как в разных точках мира происходили мощнейшие цунами, практически стирающие с лица Земли целые города и причиняющие убытков на сотки миллионов долларов. От природных катастроф нет спасения ни для бедных стран, ни для богатых и в вопросе изменения климата все равны. Стихийные бедствия не выбирают своих жертв по кошельку и социальному положению, и необходимо уже сейчас подумать над тем, как можно избежать огромного числа жертв при возникновении сильных цунами, от которых нет защиты. В зоне особой опасности находятся города и страны, которые расположены около воды. Нидерланды, которые занимаются укреплением береговой линии и пытаются защитить себя от увеличения уровня воды, тратят десятки миллиардов долларов на эти цели, но с каждым годом ситуация становится всё критичнее. Стоит отметить, что и в России есть города, которые не смогут устоять перед повышением уровня воды и уйдут под воду. Эта опасность касается множество городов, которые расположены по всему миру. Таяние ледников невозможно остановить и лучшее, что может сделать человечество в условиях надвигающейся катастрофы — это найти безопасное место на планете и не жить в прибрежных городах, которые может уничтожить природная стихия. Но есть и ряд конспирологов, которые считают такие процессы полезными для Земли и утверждают, что планета является перенаселённой и необходимо, чтобы природа произвела чистку нашей планеты от огромного количества людей, являющихся «головной болью» для планеты, которая является разумной и живой. Как знать, быть может уже в нашем поколении мы станем свидетелями всемирного потопа, а может быть это произойдёт гораздо позже, но произойдёт в любом случае, силы природы неисповедимы, впрочем как и Бога.
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