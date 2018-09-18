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Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну
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Земля могла погибнуть: в НАСА хранили страшную тайну 

Реальный мир космоса 40 минут назад
Фото: Реальный мир космоса
В мировом научном сообществе просто шокированы последними новостями. Как оказалось, в ведомстве НАСА приняли решение не разглашать информацию о существующей потенциальной угрозе человечеству и всему живому на нашей планете.
По словам профильного источника, мимо нашей Земли прошли два огромных космических объекта, которые могли стать причинами невероятной катастрофы. Проведя несложные вычисления становится понятным, что габариты каждого объекта являлись достаточными для того, чтобы истребить жизнь на Земле за несколько секунд.
Однако, в НАСА не стали подтверждать эту информацию, хотя и не опровергли её. Специалисты лишь отметили, что падение даже небольшого космического тела может привести к катастрофическим метаморфозам нашей планеты, в результате чего она может стать непригодной для жизни. Иностранные же эксперты отметили, что НАСА давно пора обновить своё оборудование, так как его становится недостаточным для того, чтобы получать актуальную картину всего происходящего.
Пролетевшие мимо астероиды получили названия RY5 и RZ5. И если бы Голубая планета притянула бы их с помощью гравитации, то бы наша планета исчезла.
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